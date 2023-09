Milan, Adli da terza scelta a titolare: e quel dialogo con Pioli…

Yacine Adli dov’era finito? Questo l'interrogativo con cui apre il pezzo de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Pioli nel 2022-23 ha ovviamente considerato pregi e difetti di Adli, allenamento dopo allenamento. La tecnica non è mai stata in discussione: i problemi sarebbero sorti sulla sua applicazione in difesa. In questo, Adli non è stato giudicato pronto. Il secondo: la concorrenza. Adli giocava da trequartista, ruolo in cui c'erano sia Brahim Diaz che De Ketelaere.