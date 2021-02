Milan, 58 gol in stagione. Ma davanti segna solo Ibrahimovic … | News

Milan, ottime medie realizzative. Ma dietro Ibrahimovic il vuoto

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che, in questa stagione, ha finora segnato 16 dei 58 gol totali realizzati dal Diavolo in 37 gare in tutte le competizioni.

Ibrahimovic ne ha fatti 14 in Serie A, uno in Europa League ed uno in Coppa Italia. Il dato preoccupante, per il quotidiano romano, è che dietro di lui, nel reparto avanzato rossonero, c’è praticamente il vuoto.

Lì davanti, nel Milan, segna soltanto Ibrahimovic infatti. Il secondo miglior marcatore stagionale del Diavolo? Il centrocampista Franck Kessié, con 7 reti. Il primo attaccante è Rafael Leão, fermo a quota 5, seguito da Ante Rebić con 4.

Dietro di loro, Alexis Saelemaekers (2), poi Brahim Díaz, Lorenzo Colombo, Samu Castillejo e Hakan Çalhanoğlu con una rete a testa in tutte le competizioni fin qui giocate dai rossoneri.

Ancora a secco Mario Mandžukić. Il croato avrà l'occasione per sbloccarsi giovedì a Belgrado in occasione della trasferta contro la Stella Rossa.