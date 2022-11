Milan, obiettivo 500 milioni di ricavi e tifosi-clienti: il progetto di RedBird

Ecco il progetto di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, per il Milan: fidelizzare i tifosi-clienti e aumentare sensibilmente i ricavi

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha messo all'attenzione il progetto di RedBird per il Milan da portare avanti nel futuro prossimo. Un vero e proprio processo di formazione che permetterebbe al club rossonero di diventare da semplice società di calcio a una media & entertainment company. Il lavoro di Elliott e dell'amministratore delegato Ivan Gazidis ha permesso di riportare i conti a posto, ma adesso c'è bisogno di un ulteriore passo in avanti. L'obiettivo è molto chiaro: fidelizzare i tifosi 'anomimi' e farli diventare dei veri e propri clienti. Non a caso, negli ultimi anni, il Diavolo ha spinto sempre di più sull'e-commerce per massimizzare le vendite dei propri prodotti.

Rinnovo con Emirates — Quello di migliorare le strutture è un obiettivo mai nascosto da Gerry Cardinale: la costruzione del Nuovo Stadio è priorità assoluta in questo senso. Un occhio di riguardo va anche alle strategie digitali, con la creazione degli 'Studios' di Casa Milan. Altro importante punto è il raggiungimento di nuove partnership commerciali volte a migliorare il portafoglio sponsor. È molto probabile che, nel corso della tournée del Milan in Qatar venga ufficializzato il prolungamento fino al 2027 com Emirates. L'accordo porterà 30 milioni di euro, cifra in salita rispetto alla scorsa stretta di mano.

Obiettivo 500 milioni — La costante crescita del Milan, arrivato a 300 milioni di ricavi come sottolineato nell'ultimo bilancio, pone un altro obiettivo a Gerry Cardinale. Arrivare a 500 milioni di euro in un periodo non troppo lungo. Per farlo servirà che la squadra sia sempre competitiva in Serie A e in Champions League. Se il club incassa l'area tecnica avrà a disposizione sempre più soldi da investire sul calciomercato. È un circolo virtuoso che Cardinale per il momento ha soltanto pensato, ma che spera di concretizzare nei prossimi anni. Gli occhi del Milan in casa Ajax: ecco il talento giovane e duttile