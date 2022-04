Milan, i 4 motivi per cui i rossoneri possono vincere lo Scudetto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del duello Scudetto tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Rossoneri e nerazzurri, dopo l'harakiri del Napoli sul campo dell'Empoli, si contendono il titolo di Campione d'Italia 2022. Attualmente, la differenza in classifica è di due lunghezze (Milan 74, Inter 72), ma la seconda squadra di Milano, domani sera, giocherà il recupero della 20^ giornata di Serie A in casa del Bologna e potrebbe scavalcare il Diavolo. Vediamo, in questo approfondimento, i 4 motivi per cui, secondo la 'rosea', il Milan può vincere questo campionato.