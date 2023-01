MIlan, quanti problemi con i singoli: nel 2023 è cambiato tutto

Il Milan ha perso punti dal Napoli in questo 2023 e alcuni singoli non stanno dando il massimo. I risultati non arrivano con i rossoneri che non vincono da tre partite. A parlarne anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, che cambio nel 2023

Alla fine, si legge, i singoli che non hanno giocato per nulla bene. Sia chiaro i problemi restano collettivi, ma alcuni sono sembrati irriconoscibili. Theo Hernandez, nel 2023, è sembrato un giocatore normale, Rebic non si vede, Kalulu ieri ha tremato come mai e Tomori ha già sbagliato più volte in stagione. De Ketelaere e Origi non incidono: un gol per la coppia belga. Così, il Milan, dei 30 giocatori in rosa, ne usa davvero solamente 13/14. Anche per la Supercoppa, Pioli si affiderà ai suoi fedelissimi a cui chiederà di tutto per dimostrare che il cuore rossonero continua a battere.