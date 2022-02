Milan, 100 presenze per Leao. Maldini lo coccola per lo sprint Scudetto

Rafael Leao, attaccante del Milan, premiato ieri a Milanello per le 100 presenze in rossonero. Sarà decisivo nella volata finale in stagione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, premiato ieri a Milanello dalla dirigenza rossonera per le sue prime 100 partite con la maglia del Diavolo. Leao ha ricevuto il riconoscimento da Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, uno che quella maglia, in carriera, l'ha indossata più di 900 volte.

Chissà quale sarà il futuro di Leao nel Milan, si è domandata la 'rosea'. Arrivato in rossonero a 20 anni con l'etichetta di fenomeno, ha avuto in realtà bisogno di tempo affinché questa convinzione cominciasse a farsi largo sul serio. Adesso la centralità dell'attaccante lusitano, classe 1999, nel Diavolo di mister Stefano Pioli è lampante.

Leao è libero di svariare, spaziare, inventare. È diventato anche più lucido in zona-gol. Pioli lo esalta, lo protegge ma lo stimola di continuo a fare di meglio. Lo avverte che non bisogna mai adagiarsi sugli allori e puntare a fare sempre di più. Anche per l'indolenza, per un lungo periodo, è stata parte integrante del modo di giocare del numero 17 del Milan.

In questo campionato di Serie A Leao ha già fatto 7 gol per il Milan. Non una cifra pazzesca, ma già meglio di tutte e due le precedenti stagioni in maglia rossonera, quando si era fermato a quota 6 alla 38^ giornata. Ora ha la possibilità di incrementare ulteriormente i suoi record. Ma in cosa è migliorato, nettamente, Leao in quest'ultima stagione?

Con la testa sta molto più 'dentro la partita'. La leggerezza nella corsa e la qualità nel tocco di palla restano, certo. Ma a queste ha aggiunto concretezza. E, soprattutto, Leao ha imparato ad accollarsi delle responsabilità importanti. Tutto ciò, durante una gara, si vede ed adesso lui punta al bersaglio grosso.

Leao sarà molto utile al Milan nella volata per lo Scudetto e, coccolato da Maldini, lui stesso ieri ha auspicato di poter vincere già quest'anno qualcosa di importante in rossonero. Se sono rose, fioriranno. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

