Mercato Milan, si lavora anche alle uscite: le ultime

Non solo acquisti per il Milan in questo mercato: bisogna sfoltire la rosa e piazzare gli esuberi. Alcune operazioni sono già concluse.

Stefano Bressi

Ovviamente il Milan in questo mercato dovrà puntare anche a sfoltire la rosa. Un po' per assicurarsi un piccolo tesoretto da reinvestire, un po' per non sovraffollare la rosa. L'idea è quella di privarsi di tutti gli esuberi, secondo il Corriere dello Sport, così da avere una squadra che abbia solo elementi utili. Per esempio c'è in uscita Samu Castillejo, spagnolo classe 1995, utilizzato poco lo scorso anno. La valutazione è di 4 milioni. Vuole tornare in patria e potrebbe diventare un'opportunità per il Valencia, che ci pensa. Lì ritroverebbe anche Gennaro Gattuso, che lo ha allenato in rossonero.

Duarte va al Basaksehir

Intanto è ufficiale il passaggio di Leo Duarte, brasiliano classe 1996, al Basaksehir, ovvero la squadra dove ha giocato nell'ultimo anno e mezzo. Lo hanno riscattato, ma con uno sconto: è stato pagato 2 milioni. Quindi una minusvalenza più o meno della stessa cifra per il Milan, purtroppo. Ufficiale anche il passaggio di Lorenzo Colombo, classe 2002, al Lecce: prestito con diritto di riscatto e opzione di contro-riscatto per i rossoneri.

Bakayoko via in anticipo

Si lavora ancora invece per sistemare Mattia Caldara, classe 1994 che potrà andare via solo a titolo definitivo. Rossoneri che chiedono 4 milioni. Piace allo Spezia, che però vorrebbe pagare qualcosina in meno. Potrebbe partire in prestito secco invece Daniel Maldini, classe 2001 che è vicino all'Hellas Verona, soluzione gradita al papà. C'è poi Tiemouè Bakayoko, francese classe 1994 su cui il Milan non fa più affidamento nonostante abbia un altro anno di prestito in rossonero. Bisogna trovare un'altra soluzione per fermare il prestito in rossonero e piace al Marsiglia, che potrebbe togliere le castagne dal fuoco: altrimenti resterà. Da chiarire poi il destino di Fodé, senegalese classe 1997 che può partire per 3,5 milioni qualora arrivassero offerte. O forse anche in prestito.

Intanto si lavora a Milanello

Ieri è stata la prima giornata di doppio lavoro a Milanello intanto, mentre da oggi si torna al singolo allenamento giornaliero. Ci si prepara per affrontare al meglio la prima amichevole stagionale, quella di sabato prossimo. Intanto ha parlato Adli: le sue prime parole da milanista >>>