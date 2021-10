Mercato Milan, Italiano: “Vlahovic darà tutto per la Fiorentina”

Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan, lascerà la Fiorentina. Ne ha parlato Italiano, allenatore viola. Ecco le sue dichiarazioni.

Stefano Bressi

Il mercato del Milan potrebbe accendersi qualora si creassero le condizioni per arrivare a Dusan Vlahovic. Il serbo classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2022 con la Fiorentina, ma il presidente Rocco Commisso ha comunicato che non rinnoverà. Ciò significa che la prossima estate, o magari già a gennaio, potrebbe andare via. La valutazione è di 40 milioni circa e il Milan potrebbe regalarselo in caso di grandi risultati a fine stagione. Impossibile, invece, a gennaio.

Nel frattempo, però, ci si chiede come giocherà per la Fiorentina. Di questo ha parlato Vincenzo Italiano, allenatore viola, ai microfoni del Corriere dello Sport. L'intervista affronta tanti temi, ma su Vlahovic il tecnico si espone così: "Ha ancora due anni di contratto. È un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Spingerà sempre forte in campo. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici e mi fermo qui. Parlare ora di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso".

Inoltre, complimenti anche al Milan da parte sua. Ecco le sue dichiarazioni sul campionato: "Le sette sorelle non fanno che confermare le loro qualità. Tutte quelle sopra di noi avevano un potenziale notevole già lo scorso anno. Il Milan, in particolare, esprime un gran calcio. Alla fine lo Scudetto non uscirà da quel circolo. Però il campionato ci costringerà a guardarlo fino alla fine. Non si tratta più solo di avere uomini di qualità, ma di proporre gioco". Intanto il Milan è pronto ad anticipare un colpo già a gennaio >>>