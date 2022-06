Mercato Milan, Fodè è tra i sacrificabili rossoneri: le ultime

Fodè è tra i sacrificabili del Milan nel prossimo mercato. Non ha convinto e con una buona offerta può partire. Le ultime.

Arrivato la scorsa estate, Fodè forse è stato l'unica delusione del Milan dagli acquisti di mercato. Sorprende che un terzino scelto da Paolo Maldini sia stato una delusione, ma l'attuale responsabile dell'area tecnica può essere ovviamente perdonato. Anche perché probabilmente è già pronto a rimediare all'errore. Tra i possibili partenti nella prossima estate, infatti, c'è anche Fodè, che ha giocato poco e non troppo bene quest'anno. Non è risultato particolarmente affidabile I rossoneri, secondo la Gazzetta, lo vorrebbero cedere per 5 milioni, ovvero poco meno di quanto è stato pagato. Una cifra che consentirebbe di rientrare coi costi. Serve però un'offerta adeguata. Non è da escludere neanche un prestito con riscatto, ma niente sconti.