Mercato Milan, Dybala piace anche a un’altra italiana

Attenzione alla Roma sul mercato per la questione Paulo Dybala , che il Milan tiene in considerazione come alternativa. L'argentino classe 1993 sarebbe una richiesta di José Mourinho nel caso in cui Nicolò Zaniolo , classe 1999, dovesse andare via. I giallorossi potrebbero incassare 33 milioni e prendere il sostituto a zero: praticamente un affare d'oro.

Ovviamente sia Dybala che Zaniolo vogliono sapere il loro futuro. Così se Zaniolo dovesse partire tardi, per la Roma potrebbe essere tardi per Dybala, che non aspetta altro che una chiamata. I giallorossi però non possono permettersi di svendere Zaniolo: sanno che non possono incassare quanto richiesto, ma non vogliono scendere sotto i 33 milioni, ovviamente esclusi i soldi della percentuale della rivendita destinati ai nerazzurri. Al momento però non ci sono offerte chiare. Potrebbe bastare un attimo però a innescare il domino. Intanto ha parlato Adli: le sue prime parole da milanista >>>