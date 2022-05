Mercato Milan, Dybala con Lautaro Martinez in nerazzurro

Dybala, che lascerà la Juventus a zero, è pronto ad accasarsi all'Inter nel prossimo mercato, con il Milan che quindi sembra più lontano.

Il mercato si avvicina e anche se c'è una lotta Scudetto aperta, Milan e Inter non possono fare a meno di pensarci, soprattutto con la situazione Paulo Dybala in bilico. L'argentino classe 1993 lascerà la Juventus a zero ed entrambe le milanesi sembrano molto attente. I nerazzurri sono in netto vantaggio e sono pronti a fare di tutto pur di prenderlo e di tenere Lautaro Martinez, altro argentino, classe 1997. L'obiettivo è averli insieme come coppia del prossimo anno. I nerazzurri dovranno cedere qualcuno, ma sperano non sia Lautaro Martinez, che potrebbe portare 70 milioni. Le esigenze di bilancio ci sono, ma non come un anno fa. Quindi può restare, facendo partire qualcun altro.