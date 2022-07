Mercato Milan, Chukwuemeka piace tantissimo: le ultime

A quanto pare in casa Milan si divertono a far imparare ai tifosi e ai giornalisti parole difficili, visto che trattano quasi solo nomi difficili dal mercato non solo per difficoltà di trattativa, ma anche per scrittura e pronuncia, come per esempio Carney Chukwuemeka: è lui il nuovo obiettivo. Inglese, è un giovanissimo: classe 2003. Milan che però lo segue con grandissima attenzione, perché lo considera un futuro campione. E i rossoneri non sono gli unici di questa idea. Il progetto è sempre lo stesso: prendere giovani che possono esplodere a prezzi contenuti, per poi tenerli come colonne o cederli in caso non crescano come da aspettative. Un progetto vincente. La rosa ora è forte e può essere ritoccata così. Anche perché il Milan crede moltissimo nei propri bravissimi osservatori. Sa che può prenderlo per soli 400mila euro ora, prezzo della clausola con l'Aston Villa, per ritrovarsi un giocatore che presto varrà una valanga di soldi.