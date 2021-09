Mercato, il Milan si muove per gennaio. Calhanoglu fa infuriare i tifosi

In attesa della conferenza stampa di Stefano Pioli che presenterà il prossimo match del Milan, in campo domani in trasferta con lo Spezia, arrivano diverse notizie interessanti a tinte rossonere, anche di mercato. Il Milan si è già attivato per rinforzare la squadra nella sessione invernale ed è pronto un doppio colpo che farà sicuramente piacere ai tifosi. Novità anche per quanto riguarda i giocatori infortunati. Nel frattempo, Hakan Calhanoglu torna a parlare e i tifosi milanisti non hanno preso benissimo le sue dichiarazioni. Molto più piacevoli le parole di Ivan Gazidis. Ecco dunque le notizie più importanti della mattinata di oggi.