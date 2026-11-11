La sessione invernale di calciomercato si avvicina e in casa Milan iniziano a delinearsi le prime riflessioni sulle possibili operazioni da effettuare a gennaio. Tra i nomi accostati con maggiore insistenza ai rossoneri c'è quello di Nicolò Tresoldi, giovane attaccante del Bruges che rappresenta uno dei profili più interessanti per il futuro dell'attacco milanista.

Sull'argomento è intervenuto anche Fabio Capello, ex giocatore e allenatore rossonero, che sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha espresso il proprio punto di vista sulle strategie del club. Secondo Don Fabio, il Milan deve innanzitutto coinvolgere maggiormente il proprio allenatore nelle decisioni relative agli acquisti.

"Il Milan è una squadra in costruzione. Sul mercato fossi nella società ascolterei molto l'allenatore e qualche giocatore che è lì da tempo, che può dare una mano a capire cosa manca", ha dichiarato Capello.

Un'indicazione precisa, dunque: Rúben Amorim deve avere un ruolo centrale nella pianificazione del mercato. La conoscenza della squadra e delle caratteristiche necessarie per sviluppare il proprio sistema di gioco rappresenta un elemento fondamentale per evitare acquisti non funzionali al progetto tecnico.

Tresoldi convince Capello: "Profilo molto interessante"

L'attenzione si è poi spostata sul possibile nuovo centravanti. Il Milan sta valutando diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo e il nome di Nicolò Tresoldi continua a essere particolarmente caldo in vista della finestra invernale.

Capello ha invitato la dirigenza a non prendere decisioni affrettate: "La scelta su un eventuale nuovo centravanti deve essere ponderata perché il punto è che comunque serve qualcuno che dia i palloni giusti per fare i gol che Amorim chiede".

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L'ex tecnico rossonero ha quindi evidenziato un aspetto importante: non basta individuare un attaccante con buone capacità realizzative, ma occorre anche costruire una squadra in grado di servirlo adeguatamente e valorizzarne le caratteristiche. Su Tresoldi, comunque, il giudizio è positivo. Capello ha concluso il proprio intervento definendolo un "profilo molto interessante".

Il messaggio rivolto alla dirigenza milanista è quindi chiaro: il mercato di gennaio dovrà essere costruito seguendo le indicazioni di Amorim, individuando rinforzi capaci di inserirsi realmente nelle sue idee di gioco.