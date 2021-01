Meïté: “Contribuirò per far restare il Milan al top” | Serie A News

Milan, le prime impressioni del nuovo acquisto Meïté

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan ha ufficializzato, nelle scorse ore, l’acquisto di Soualiho Meïté. Il centrocampista francese, classe 1994, giunge in rossonero in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Meïté si è subito presentato ai suoi nuovi tifosi in un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘, canale ufficiale del club rossonero.

Queste le dichiarazioni di Meïté: “Una grande squadra, una grande storia. Sono contento che un club così mi abbia chiamato. Ho parlato con amici e parenti, ero felicissimo. Il Milan ha sempre avuto dei grandi giocatori e grandi obiettivi”, le prime impressioni di Meïté, le cui parole sono state riportate dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

“Il mio obiettivo è quello di mantenere il livello della squadra e di essere il più in alto possibile sia in campionato sia in Europa. Sono contento di essere qui, in una squadra che una storia illustre. È un po’ triste giocare senza tifosi, però il messaggio che posso dare loro è di continuare a supportarci e di darci forza”. Calciomercato Milan: accordo totale con Mandžukić. Qui i dettagli >>>