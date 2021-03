Manchester United-Milan 1-1: “Milan, colpo di reni” | Europa League News

Manchester United-Milan 1-1: l’analisi del ‘Corriere della Sera’

Ieri pomeriggio, ad ‘Old Trafford‘, si è disputata Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il Diavolo di Stefano Pioli ha pareggiato, meritatamente, per 1-1 grazie ad un gol di Simon Kjær al 92′, all’ultimo respiro del match.

Per il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il primo gol in rossonero del difensore centrale danese è una specie di liberazione per il Milan, che ha disputato una partita con piglio giusto ed idee giuste. Senza, però, i giocatori giusti. Nel ‘Teatro dei Sogni‘ di Manchester, laddove il Milan aveva vinto la Champions League nel 2003, i rossoneri si sono presentati senza sei fortissimi titolari.

Anche i ‘Red Devils‘, senza David De Gea, Paul Pogba e Marcus Rashford, hanno pagato qualche defezione di troppo. Ma la squadra di Ole Gunnar Solskjær, rispetto ai rossoneri, aveva senza dubbio qualche freccia in più nel proprio arco. Il Milan non ha avvertito troppo le tante assenze. I rossoneri hanno giocato con coraggio, velocità e senza paura. Hanno pagato, però, la mancanza del colpo del k.o. negli ultimi sedici metri.

Per il ‘CorSera‘, nella bella notte di Manchester United-Milan, è mancato molto il genio di Hakan Çalhanoğlu, così come il talento di Zlatan Ibrahimović. Il giovane portoghese Rafael Leão si è un po’ perso, con l’unico guizzo dell’azione che ha poi portato al calcio d’angolo sul quale Kjær ha trovato il gol del pareggio. Il Manchester United era andato avanti, lo ricordiamo, con un gol di testa dell’ex atalantino Amad Diallo in apertura di ripresa.

L’1-1 finale regala, quindi, un piccolo vantaggio al Milan in ottica qualificazione. A ‘San Siro‘, giovedì prossimo, potrebbe bastare uno 0-0 per passare il turno ed accedere ai quarti di finale della competizione europea. E dire che il risultato finale sarebbe potuto essere migliore per il Milan, che si è visto annullare due gol dall’arbitro sloveno Slavko Vinčić. Il primo, al 5′, per un netto fuorigioco di Leão.

Rabbia e dubbi, invece, sul gol tolto all’11′ a Franck Kessié. L’ivoriano aveva trovato un gioiello dal limite dell’area di rigore: una botta di controbalzo all’incrocio dei pali. Secondo il V.A.R., invece, ci sarebbe stato un tocco con la mano che, vedendo tutti i replay possibili, davvero si fa fatica a cogliere. Il Milan vuole prendere in Brasile il post Ibra. Ecco di chi si tratta >>>