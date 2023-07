Italia, Maldini come capo-delegazione? Occhio anche al PSG

Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l'ex direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini sarebbe stato individuato dal presidente federale Gabriele Gravina tra i possibili candidati per il ruolo di capo-delegazione della Nazionale di Mancini, ruolo lasciato scoperto dalla scomparsa di Vialli. Non ci sarebbe ancora nessun contatto ufficiale per l'ex Milan. Occhio, però, anche ad un'altra opzione. Ci sarebbe uno spiraglio al Psg. In Francia potrebbero nuovamente offrire un ruolo operativo. Maldini, si legge, vorrebbe delle garanzie e un diverso ruolo rispetto a quello di Campos. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Moncada punta un giovane difensore