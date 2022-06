Maldini, sì a Cardinale: può partire il calciomercato estivo del Milan

Paolo Maldini ha incontrato Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan: tra i due c'è già una buona intesa. Presto il rinnovo, poi si parte

Gerry Cardinale e Paolo Maldini , avanti insieme per un futuro brillante del Milan che verrà. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, c'è l'impressione che tra i due possa nascere un'intesa vincente. Ieri, giorno dell' ufficialità della cessione del Milan da Elliott al fondo RedBird di Cardinale, quest'ultimo ha avuto un faccia a faccia di quasi due ore con il direttore tecnico rossonero.

Quindi, l'incontro Cardinale-Maldini si è ripetuto ieri mattina a 'Casa Milan'. Dopo aver visto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, per un primo approccio con le istituzioni del calcio italiano, Cardinale si è recato in mattinata presso la sede rossonera, in Via Aldo Rossi, intrattenendosi per un nuovo colloquio con i vertici dell'area tecnico-sportiva del club.