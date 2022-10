Maignan al Mondiale è un rischio: Intanto il Milan non lo lascia in Francia

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Mike Maignan . Il portiere, come confermato da Stefano Pioli, ritornerà a difendere i pali del Milan soltanto da gennaio in poi. La lesione al soleo rimediata il 19 ottobre non gli permetterà di prendere parte a nessuna delle partite del club rossonero da qui alla sosta per il Mondiale. Il Mondiale, appunto. Il problema è legato proprio alla spedizione in Qatar che scatterà il 22 novembre a Doha contro l'Australia. Tra questa data e l'infortunio passerà, di fatto, un mese. Considerando il tipo di muscolo interessato si capisce come i tempi siano molto stretti .

Maignan vola in Francia, il Milan frena

Nella giornata di ieri Maignan è volato a Clairfontaine ed è stato visitato dallo staff medico della nazionale francese. Una visita normale di controllo per capire l'evolversi del problema muscolare. Didier Deschamps, che ha già perso Kanté ed è incerto sulle questioni Pogba e Varane, attende con ansia il da farsi. Il noto quotidiano sottolinea che portarlo in Qatar rappresenti un rischio perché potrebbe servire più di un mese per tornare al top della condizione. Il Milan, intanto, vuole decidere in prima persona cosa fare e decidere luogo e modalità della riabilitazione. Ieri 'L'Equipe' parlava di una possibilità di trasferimento di Maignan in pianta stabile a Clairfontaine, evento che per il momento non si concretizzerà. Dinamo-Zagabria-Milan, la svolta di Pioli: ecco il tridente pesante