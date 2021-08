Maignan esalta il Milan: è già leader della difesa rossonera

'Magic Mike' Maignan, appena arrivato al Milan, non sta facendo rimpiangere Gianluigi Donnarumma. Convince nelle prime amichevoli estive

Mike Maignan , nuovo portiere del Milan , è protagonista dell'approfondimento del quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. È arrivato in rossonero per raccogliere la pesante eredità di Gianluigi Donnarumma . Ma, a giudicare dall'impatto che ha avuto in allenamento e nelle partite con il mondo Milan, i rossoneri con Maignan sono davvero in buone mani.

L'addio di Donnarumma, per giunta a costo zero, è stato digerito dai tifosi del Milan, che si sono schierati dalla parte della società nella gestione della situazione. I sostenitori rossoneri, anche in virtù di questo, hanno accolto molto bene Maignan. E lui ci sta mettendo del suo, facendo l'impossibile per conquistare la fiducia di tutti. Nella squadra e tra i suoi nuovi tifosi. Come Donnarumma nel 2015, ha parato un rigore al Real Madrid in amichevole: un precedente fortunato.