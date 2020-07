Lucci: “Bonucci fu coraggioso a lasciare la Juventus. Sul Milan …”

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Alessandro Lucci, procuratore di Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni del quotidiano ‘Il Foglio‘ oggi in edicola del trasferimento che fece scalpore nel luglio 2017, quando il numero 19 bianconero passò dalla Juventus al Milan per 42 milioni di euro.

“Per accettare l’idea di lasciare la Juventus, con la quale esiste un legame indissolubile, serviva molto coraggio. Leo si sentiva ferito dentro, ma andare via non è stato semplice. Quando lo proposi al Milan sembrava una situazione impossibile, poi finì per diventare il calciatore più pagato in Serie A – ha ricordato Lucci -. Un blitz che volli chiudere subito per evitare l’insurrezione dei tifosi, effetti esterni che avrebbero potuto far saltare la trattativa. Tanto di cappello per l’uomo Leonardo. Andava in un club il cui obiettivo era quello di candidarsi al titolo, dopo aver speso 200 milioni sul mercato“.

“Non era una questione di destinazione – ha aggiunto Lucci – è come quando entra in crisi un amore che poi, passata la fase calda, torna in mente intensamente causando sofferenza, perché sai che non è finito davvero. Voleva tornare Leonardo, non Bonucci. L’uomo, prima del calciatore. Avevamo iniziato a parlarne già parecchi mesi prima della fine del torneo. L’impossibile che diventa ancora possibile. Sembrava una follia: in tre mesi di lavoro, abbiamo montato una triangolazione complicatissima che pure includeva Gonzalo Higuaín e Mattia Caldara. Ho capito che avevamo appena compiuto un capolavoro: un’operazione sicuramente di blasone, ma soprattutto di genialità, perseveranza e alto acume strategico. Gratificazione che diventa emozione pura quando aiuti un ragazzo a realizzare un suo desiderio”. LEGGI QUI LE PAROLE DI DOMINIK SZOBOSZLAI SU RALF RANGNICK >>>