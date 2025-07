Loftus-Cheek e la cura Allegri: “Fisico e gol da Milan”

Durante la sua carriera da allenatore - quando gli è capitato di schierare un centrocampo a 3 -, Allegri ha spesso dato spazio a una mezzala d'inserimento con spiccate doti fisiche e atletiche. Da Ambrosini a Boateng, da Khedira a Rabiot, passando per il fenomeno Pogba. Un giocatore con queste qualità gli ha sempre permesso di avere un'arma offensiva in più oltre agli attaccanti, capace tanto di incidere in zona gol quanto di aiutare a mantenere equilibrata la squadra. Max è un maestro nell'adattare il suo calcio alle caratteristiche dei suoi giocatori. Dunque, potrebbe essere in grado di far rendere al massimo Loftus-Cheek.