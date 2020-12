Lille in vendita: deve ripagare il suo debito con Elliott | Calcio News

123 milioni di debito con Elliott e non solo: Lille in vendita

ULTIME NOTIZIE CALCIO NEWS – Gérard Lopez, Presidente del Lille, sarebbe vicino a cedere il capitale del club francese al fondo di investimenti Merlyn Advisors.

Lo ha evidenziato il quotidiano ‘Milano Finanza‘ oggi in edicola. Questo perché il Lille, già da diversi mesi in difficoltà finanziaria, è sempre più in crisi per la pandemia da coronavirus e ha un debito in essere di ben 123 milioni di euro.

Il Lille deve questi soldi a JP Morgan, multinazionale americana di servizi finanziari con sede a New York, ed al fondo Elliott Management Corporation, che, come noto, dal 2018 è anche proprietario del Milan.

Elliott ha anche un pegno sulle azioni del Lille e siccome il club francese, dopo lunghe trattative, ha riscontrato evidenti difficoltà nel risarcire l’hedge fund di Paul Singer di quanto dovuto, ora Lopez si sarebbe deciso a vendere la società.

In questo quadro, Merlyn Advisors, attraverso il veicolo lussemburghese Kalisto Sporting, si sarebbe fatto avanti per rilevare da Lopez il debito del Lille nei confronti di Elliott e, di conseguenza, anche la società.

