Le colonne del Milan di Pioli: quanti minuti per Theo Hernández e Kjaer

Milan, tanti minuti giocati da Theo Hernández e Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, cinque le attuali colonne del Milan di Stefano Pioli. Si tratta di quei calciatori che, in rosa, hanno una valenza importante e che, magari, non hanno al momento sostituti, o rimpiazzi al loro livello. Stiamo parlando di Gianluigi 'Gigio Donnarumma, Simon Kjaer, Theo Hernández, Franck Kessié e Zlatan Ibrahimović. La 'rosea' ha ricordato il minutaggio di questi calciatori. Theo Hernández, con 840′ in 9 presenze, è il calciatore rossonero più utilizzato. Quindi, Kjaer, con 822′ in 9 gare. A seguire, Donnarumma, con 750′ in 8 gare e Kessié, 727′ in 9 presenze. Chiude, incredibilmente, Ibrahimović con 426′ in 5 gare (causa CoVid_19).