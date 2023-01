Lazio, Sarri può tornare a sorridere: tre recuperi per la sfida al Milan

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri può tornare a sorridere, dal momento in cui ha recuperato tre giocatori per la sfida contro il Milan

Nella giornata di martedì 24 gennaio si terrà il big match tra Milan e Lazio, una partita di fondamentale importanza per entrambe le formazioni. Se da una parte il Diavolo dovrà fare la conta con i soliti infortuni, dall'altra i biancocelesti potrebbero recuperare alcune pedine importanti dello scacchiere di Maurizio Sarri. La ripresa degli allenamenti per il club capitolino sarebbe prevista per la giornata di domani, 22 gennaio.