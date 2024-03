Milan, Pulisic preso di mira: il supporto di Pioli e di Calabria

«Quello di Christian non è stato un gesto antisportivo. Lui ha rispettato il regolamento. Sull’espulsione di Pellegrini dico che Pulisic è un ragazzo davvero corretto e ha rispettato il gioco: finché l’arbitro non fischia, si va avanti . Noi non potevamo fare nulla di diverso. È stata una partita difficile anche per l’arbitro. Sembra che si stiano punendo eccessivamente i mezzi falli, il calcio è uno sport di contatto, tanti cartellini gialli si possono evitare. Non vedo perché dovevamo buttare noi fuori il pallone, se questa era la loro volontà dovevano farlo loro».