Lazio-Milan, Pioli cerca la sua squadra e chiama i big a raccolta

Stefano Pioli punta al rilancio della sua squadra in Lazio-Milan di domani allo stadio 'Olimpico'. I più forti sono chiamati a fare i leader

Daniele Triolo

Domani sera, alle ore 20:45, si giocherà Lazio-Milan allo stadio 'Olimpico' di Roma ed i rossoneri di Stefano Pioli sono chiamati a ripartire in grande. Il tecnico rossonero, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, vuole davvero comprendere se il suo gruppo sia in grado di rispondere alle difficoltà, al di là del conquistare i tre punti. Che sono quasi un obbligo per la classifica del Diavolo.

Lazio-Milan, Pioli chiede ai suoi big una risposta importante — L'arma del Milan di Pioli, in passato, è sempre stata questa: ripartire con forza ed entusiasmo dopo i problemi. In questo inizio di 2023, però, qualcosa non sta girando per il verso giusto. Pioli, nei giorni precedenti a questo Lazio-Milan, ha operato maggiormente sulla testa dei suoi ragazzi. Un lavoro psicologico più che atletico, anche perché la brutta sconfitta in finale della Supercoppa Italiana contro l'Inter ha lasciato il segno.

Pioli, a partire da Lazio-Milan di domani, ha chiesto ai suoi giocatori risposte sul campo. Il tecnico si affiderà, in particolare, ai suoi big per riaccendere il motore di una squadra che appare spenta. Dovranno, dunque, essere le colonne del Milan che ha vinto lo Scudetto nel 2022 a reggere la pressione di questo momento nero. Spetterà a loro il compito di fare da leader, guidando per mano il Diavolo verso la ripartenza.

Da Giroud a Tonali, tutti sono chiamati a dare di più — Olivier Giroud non segna dal 5 novembre 2022, in occasione di Milan-Spezia 2-1. Sono già sei le partite di digiuno tra campionato e coppe per il francese. Mai era stato tutto questo tempo a digiuno da inizio stagione. Poi c'è anche Theo Hernández da restituire agli antichi splendori. E che dire di Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, chiamati al riscatto dopo qualche partita piuttosto in ombra e con tanti gol subiti sulle spalle.

Ma in Lazio-Milan Pioli chiede anche ai suoi giovani leader, come i milanisti Davide Calabria e Sandro Tonali, una risposta importante sul terreno di gioco dello stadio 'Olimpico'. Laddove, l'anno passato, il Diavolo capì di essere diventato pronto e maturo per cominciare a vincere trofei. Mercato Milan, Zaniolo in rossonero? Possibile solo a due condizioni >>>