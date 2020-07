Lazio-Milan, Inzaghi: “Sfortunati negli episodi, sconfitta pesante”

MILAN NEWS – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, non ha nascosto il proprio rammarico per la sconfitta contro il Milan. Le sue parole riportate da ‘Corriere dello Sport’: “E’ una sconfitta che pesa in classifica, per la nostra rincorsa. Avevamo difficoltà oggettive, non stiamo stati fortunatissimi negli episodi, nel cercare di farli girare a nostro favore. Abbiamo preso gol su deviazione, un altro su rigore. Quando potevamo riaprire la partita, portandola sull’1-2, è capitata quella palla di Luis Alberto. E’ stato fischiato il fuorigioco e subito dopo abbiamo preso il terzo gol. E’ una sconfitta pesante, ma non molleremo niente”.

