Lazio-Milan, il Diavolo di Pioli corre (anche) per un record importante

Domani sera, ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' la sfida Lazio-Milan: un confronto che può valere un posto in Champions League

Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Olimpico' di Roma, la sfida Lazio-Milan. Un confronto molto importante, quello tra i biancocelesti di Simone Inzaghi ed i rossoneri di Stefano Pioli. Soprattutto perché entrambe le squadre sono impegnate nella corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League.

Ma anche perché, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, vincendo in casa della Lazio il Milan, oltre ad ipotecare (almeno per un'altra giornata) il secondo posto nella classifica di Serie A, centrerebbe un record mica male. Con i tre punti all'Olimpico, infatti, il Diavolo conquisterebbe la sua 14^ vittoria nelle prime 16 gare esterne della stagione: non ci è mai riuscito nessuno.

Il Milan, fin qui, ha centrato 40 punti sui 45 disponibili in trasferta. Gli unici 'inciampi', in Liguria: 2-2 sul campo del Genoa, sconfitta 0-2 contro lo Spezia. Per il resto, bottino pieno contro Crotone (0-2), Inter (1-2), Udinese (1-2), Napoli (1-3), Sampdoria (1-2), Sassuolo (1-2), Benevento (0-2), Cagliari (0-2), Bologna (1-2), Roma (1-2), Hellas Verona (0-2), Fiorentina (2-3) e Parma (1-3).

In caso di un successo sul campo della Lazio, dunque, il Milan migliorerebbe il primato dell'Inter di Roberto Mancini che, nella stagione 2006-2007, impiegò 17 gare per vincerne 14 in trasferta. Si trattò, tra l'altro, della vittoria sul campo del Siena che regalò lo Scudetto ai nerazzurri. Per il Diavolo, sicuramente, non sarà così 'storica' Lazio-Milan di domani, ma egualmente importante per l'obiettivo Champions.

Al Diavolo, che scenderà in campo con molti diffidati, servirà quindi l'ennesimo colpo d'ala lontano da 'San Siro' per continuare a volare in campionato. D'altronde, in qualche maniera, dovrà pure controbilanciare le tante sconfitte tra le mura amiche accumulate in questo 2021.