Lazio-Milan 1-2: “La vetta è ancora rossonera” | Serie A News

Il Milan vince in casa della Lazio con un gol di Sandro Tonali nel recupero: prosegue il duello Scudetto con i rivali cittadini dell'Inter

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha commentato Lazio-Milan. La partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022 è terminata 1-2 per i rossoneri allo stadio 'Olimpico' di Roma. Il Milan di Stefano Pioli, ha evidenziato il quotidiano nazionale, è vivo e lotta ancora per uno Scudetto che ieri sera, fino al 92', sembrava svanito.

Il gol di Sandro Tonali, giunto in pieno recupero, ha spezzato l'equilibrio di un match che stava finendo in pareggio. Consegnando, di fatto, il titolo nelle mani dell'Inter. La zampata del numero 8 rossonero, da centravanti vero, a girare in rete un assist di testa di Zlatan Ibrahimović, ha invece rimesso tutto in discussione.

E dire che Lazio-Milan era iniziata malissimo per i ragazzi di Pioli, colpiti a freddo dal gol di Ciro Immobile (4'). Poi, però, il Diavolo si è riassestato, ha creato gioco e palle-gol. Nella ripresa (50') il pareggio di Olivier Giroud su assist di Rafael Leão e, infine, il gol di Tonali che ha fatto impazzire di gioia gli oltre 10mila tifosi rossoneri arrivati nella Capitale.

Vincere sempre non basterà: servirà che l'Inter prima o poi sbagli. Ma il messaggio arrivato dallo stadio 'Olimpico', secondo il 'CorSera', è forte è chiaro. Il Milan, da ieri sera matematicamente di nuovo in Champions League, è di nuovo in testa, a +2 (in attesa di Bologna-Inter) e crede ancora di poter vincere il campionato.

Lazio-Milan si era aperta con il gol di Immobile, su assist di Sergej Milinković-Savić, favorito da una dormita di Franck Kessié sull'inserimento in area di rigore rossonera del serbo e della coppia Pierre Kalulu-Fikayo Tomori sul movimento del centravanti della Nazionale Italiana.

Dopo 20', però, il Diavolo ha preso il comando delle operazioni in casa biancoceleste. Brahim Díaz ha reclamato per un intervento di mano, in piena area di rigore della Lazio, di Luis Alberto. Un episodio molto dubbio che farà discutere. L'arbitro Marco Guida, però, dopo consulto con Daniele Orsato al V.A.R., ha lasciato correre.

Nella ripresa, assedio rossonero alla porta difesa da Thomas Strakosha, con Junior Messias che va due volte vicino al colpaccio. Dopo l'ingresso di Ante Rebić e di Ibrahimović, l'accelerata che ha portato al gol-vittoria di Tonali. Fiorentina e Atalanta in casa, Verona e Sassuolo fuori: lo Scudetto rossonero può passare da queste quattro gare e da una gufata ai cugini nerazzurri. Attacco, il Milan sogna due bomber di grido: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI