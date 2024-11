Baroni e la sua Lazio, che ha 25 punti in campionato ed è a -1 dalla vetta, torneranno a Formello domani per riprendere gli allenamenti. Alcuni laziali, però, saranno impegnati con le rispettive Nazionali: alcuni di questi giocatori sono Castellanos, Dia, Guendouzi, Nuno Tavares e Rovella. LEGGI ANCHE: Rotto per il Milan, sano per la Serbia: Jovic e il probabile mal di pancia >>>