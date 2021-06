L’anima verde di Flamini: relatore alla UEFA contro l’inquinamento

Mathieu Flamini, ex centrocampista di Arsenal e Milan, è stato di recente tra i relatori alla UEFA. Ecco di cosa si è trattato

Tifosi del Milan, ricordate Mathieu Flamini? L'ex calciatore francese, classe 1984, ha giocato in rossonero dal 2008 al 2013, è intervenuto ieri in qualità di affermato ambientalista ad un convegno organizzato dalla UEFA dal titolo "Il calcio europeo per il clima e per l'ambiente'. Un evento inserito nell'ambito della campagna 'Aria più pulita, gioco migliore', voluta dai vertici di Nyon.