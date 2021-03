La Svezia riaccoglie Ibrahimovic. Il C.T. Andersson: “Ci aiuterà”

Svezia, ecco di nuovo Ibrahimovic: l’ultima volta era stata nel 2016

Zlatan Ibrahimovic è pronto. Prima per il Milan di Stefano Pioli, poi per la Svezia di Janne Andersson. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. L’attaccante rossonero giocherà contro Manchester United e Fiorentina, in Europa League ed in Serie A, e poi si metterà a disposizione del Commissario Tecnico della selezione scandinava.

Ibrahimovic, infatti, è stato convocato dalla Svezia per le gare contro Georgia (25 marzo) e Kosovo (28 marzo), valide per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Giocherà anche l’amichevole contro l’Estonia (31 marzo). Il tutto, con vista Euro 2020 (11 giugno-11 luglio 2021) e, perché no, anche i Mondiali dell’anno venturo. Soddisfatto il C.T. Andersson, con il quale Ibrahimovic aveva avuto molti screzi in passato, che ha voluto ricomporre la frattura con il campione.

“Ottima la conversazione avuta quando ci siamo incontrati a novembre”, ha sottolineato Andersson per motivare il ritorno di Ibrahimovic con la Svezia a distanza di cinque anni dall’ultima volta (22 giugno 2016, Svezia-Belgio degli Europei in Francia). “Ciò di cui abbiamo discusso rimane tra noi, almeno i dettagli della conversazione. Quello che posso dire riguarda lo spirito dell’incontro, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci abbiamo creduto, altrimenti non saremmo qua. Ci siamo parlati, forse come mai prima, l’uno dell’altro”.

“Rinvangare i vecchi rancori non serve a niente – ha proseguito ancora il C.T. della Svezia su Ibrahimovic -. Abbiamo risolto ciò che c’era da risolvere ed abbiamo trovato un modo andare avanti. Sono davvero contento che sia qui”. Per il numero 11 del Milan, ora, si spalancano le porte dei prossimi Europei.

“Dato che fa parte della rosa, sarà importante anche per gli Europei. Ha detto sì al ritorno, quindi sarà incluso anche per gli Europei”. Ibrahimovic, con la Svezia, ha finora messo a segno 62 gol in 116 gare. Non appena tornerà in campo in gialloblu, diventerà il giocatore più ‘anziano’ di sempre ad aver indossato la maglia della Nazionale del suo Paese. Milan, le rivelazioni di Maldini su Boban e Rangnick >>>