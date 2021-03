La Svezia di Ibrahimovic all’assalto del Kosovo | Milan News

Zlatan Ibrahimovic ancora titolare, stasera, nella Svezia che sfiderà il Kosovo per la seconda delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar

Daniele Triolo

Questa sera, allo 'Stadium i Fadil Vokrri' di Pristina, in Kosovo, la Svezia di Zlatan Ibrahimovic cerca altri tre punti importanti per un mini strappo nel Gruppo B europeo delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. L'attaccante del Milan, così come era stato in occasione della gara di Solna contro la Georgia, partirà titolare.

Qualche giorno fa Ibrahimovic, al suo ritorno con la maglia della Svezia dopo quasi cinque anni, aveva fornito l'assist a Viktor Claesson per la rete dell'1-0 contro i georgiani. 84' di ottimo livello per il nativo di Malmö, il quale, stasera, dunque, verrà riproposto dal 1' dal Commissario Tecnico Janne Andersson.

Il partner d'attacco di Ibrahimovic sarà Alexander Isak, quello che, da tempo, in patria è considerato come il suo erede. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, poi, è molto probabile che Ibrahimovic lasci il ritiro della Svezia dopo il match per far ritorno a Milanello. Saltando, così, l'amichevole del 31 contro l'Estonia.

Zlatan, così, avrebbe più tempo per preparare Milan-Sampdoria di sabato 3 aprile, ore 12:30, a 'San Siro'. Intanto, però, tutti i tifosi gialloblu si aspettano che torni al gol in Nazionale contro il Kosovo. L'ultima volta che Ibrahimovic ha segnato per la Svezia risale al 17 novembre 2015, una doppietta esterna nel 2-2 contro la Danimarca con tanto di fascia di capitano al braccio. Milan, 100 milioni nel calciomercato estivo! Ecco come vuole investirli il club >>>