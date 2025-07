Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia? La Gazzetta dello Sport riporta il sì del governo locale per farla disputare a Perth

Il Milan prosegue la sua tournée estiva tra Asia e Oceania. In questo momento la squadra si sta allenando a Perth, in Australia, dove andrà in scena la terza amichevole estiva. L'appuntamento è per giovedì 31 luglio al HBF Park, lo stadio del Perth Glory. Gli uomini di Allegri sfideranno in questa cornice la squadra di Ross Pelligra, proprietario anche del Catania.