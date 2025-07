La rinascita di Tomori: Allegri lo vuole usare “alla Barzagli” nel suo Milan

Fikayo Tomori è al Milan da quattro stagioni e mezzo. Tra i giocatori attualmente in rosa è uno di quelli che veste rossonero da più tempo. Arrivato a gennaio 2021, Tomori aveva subito impressionato per l'aggressività sull'uomo, la velocità e l'attenzione difensiva. Prima in coppa con Kjaer e poi con Kalulu aveva mantenuto un livello di prestazioni sempre molto alto, posizionandosi sul centro sinistra della difesa a 4. Dalla stagione 2023/24, invece, il suo rendimento è un po' calato tanto che, durante l'ultima annata - sia con Fonseca sia con Conceição - ha perso terreno nelle gerarchie e ha fatto spesso panchina.

Con Allegri l'occasione per il riscatto

Ora la musica sembra cambiata, o almeno se lo augurano i tifosi milanisti e il calciatore stesso. Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge: "adesso è diventato un punto fermo della difesa di Massimiliano Allegri". Nelle prime amichevoli, in effetti, Tomori ha sempre giocato dal primo minuto come braccetto di destra della difesa a tre. Il suo ruolo richiede dinamicità, attenzione e applicazione. Infatti, gli viene assegnato il compito di scivolare verso la linea laterale non appena il Milan entra in fase di possesso, andando a occupare la posizione di terzino destro della linea a 4. Il medesimo compito che Max chiedeva a Barzagli nella sua prima esperienza alla Juventus.