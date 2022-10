Kvaratskhelia-Leao, la sinistra che vince. Ma chi è più forte?

1 di 1

NAPOLI VS MILAN, KVARA VS LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan) stella dei rossoneri di Stefano Pioli | Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del duello tra Napoli e Milan in vetta alla classifica di Serie A. Sfida caratterizzata anche dai due esterni offensivi di sinistra delle formazioni di Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Vale a dire il georgiano Khvicha Kvaratskhelia e il portoghese Rafael Leao.

Il quotidiano romano ha ricordato che, senza i calci di rigore, Kvara sarebbe il capocannoniere attuale in Serie A, con 5 reti, al pari di Beto (Udinese) e Ciro Immobile (Lazio). Leao sarebbe al secondo posto, con 4 reti, insieme a Boulaye Dia (Salernitana), Dusan Vlahovic (Juventus), Marko Arnautovic (Bologna) e Paulo Dybala (Roma).

Kvaratskhelia e Leao, però, senza dubbio sono i due esterni d'attacco più spettacolari di questa prima parte di stagione. Hanno una corsa spietata, sanno saltare l'avversario. Con uno strappo o con un colpetto, di forza o di fantasia, con l'intuito o con lo studio dell'altrui punto debole. Quando prendono palla, lo stadio aspetta con il fiato sospeso perché sa che può succedere qualcosa di travolgente da un momento all'altro.

Napoli si gode Kvaratskhelia, Milan con Leao top player

Eppure, ha evidenziato il 'CorSport', Kvaratskhelia e Leao sono molto diversi tra di loro. Il georgiano è sorprendente per l'impatto avuto nel calcio italiano arrivando da tutt'altro tipo di 'mondo'. Il portoghese, almeno, prima di arrivare in rossonero era cresciuto in Portogallo ed aveva giocato un anno in Francia.

Kvara ha mostrato subito la sua straordinaria qualità individuale non appena messo piede in Serie A. Ma ha anche dimostrato di poter inserirsi immediatamente all'interno di un collettivo. Merito, probabilmente, anche di Spalletti. Fermo restando che il talento di cui dispone l'ex Rubin Kazan non lo si compra al supermercato.

A vedere in campo Leao, invece, sembra che lui non sia sempre convinto del suo immenso talento. Tutti credono tantissimo in lui, forse lui è quello che ci crede un po 'meno. Già così l'attaccante del Milan ha dei numeri pazzeschi. Ma un giocatore con quel fisico, quello strappo e quella tecnica dovrebbe segnare di più.

Gli 11 gol dell'ultimo campionato sono il suo record: ora deve aumentare il suo score personale. Trovando quella cattiveria che non sempre lo accompagna nelle sue giocate. Kvara e Leao sono due ali fantastiche, giocatori da palcoscenici importanti e internazionali. La Serie A ci si interroga su chi sia il più forte, ma tocca a Napoli e Milan difenderli dall'assalto dei ricchi club stranieri.

Di modo che, almeno, i tifosi di Napoli e Milan, nonché tutti gli appassionati italiani di calcio, possano gustarseli un po' di più e più a lungo.