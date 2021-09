Juventus-Milan, Sconcerti: “Tonali padrone della squadra” | News

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha parlato del Milan e della gara contro la Juventus

Il giornalista Mario Sconcerti , attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha commentato così Juventus-Milan di ieri sera. Ieri la gara è terminata 1 a1 grazie alle reti di Dybala e Rebic. "Il Milan ha giocato un ottimo secondo tempo nonostante i limiti di serata. Pesante non è stata l’assenza di Ibrahimovic perché è ormai raro ci sia, quanto quelle di Leao , Diaz , Kessie . Grandissimo Tonali , piccolo padrone del Milan attuale. Rebic ha giocato con intelligenza sempre e trovando il tiro una sola volta. È stato gol, quasi la perfezione. In generale la sintesi della partita è stata proprio nei pochi tiri in porta. Si è giocato di foga, cercando il disordine come limite estremo"

"Era nell’aria che Pioli giocasse a tre, aveva voglia di recuperare Romagnoli. Uscito Kjaer è stato molto attento a riequilibrare la squadra mettendo Tonali davanti alla difesa e Saelemaekers mezzala - prosegue Sconcerti - .Il Milan è una squadra intelligente, non migliore della Juve. Ogni tanto perde giocatori, Ibra per infortuni, Hernandez per incompletezza, Diaz e Leao per leggerezza, Kessie per distrazioni economiche e muscolari. Il Milan è molto bello quando giocano tutti bene. La Juve ci ha messo il mestiere e la durezza, credo si possa chiamare orgoglio, ma non è un buon indizio. Si parla di orgoglio nel calcio quando si arriva al dolce". Intanto Milan-Venezia si avvicina. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero