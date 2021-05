Juventus-Milan: il Diavolo si aggrappa a gol e carisma di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic dovrà guidare i rossoneri in occasione di Juventus-Milan questa sera all'Allianz Stadium. Dove non ha mai segnato

Daniele Triolo

Domani sera, all'Allianz Stadium, si giocherà Juventus-Milan e Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, sarà chiamato a prendere per mano la sua squadra. In un match che, parla la classifica, sarà decisivo per le sorti Champions della formazione di Stefano Pioli.

All'andata, in occasione della vittoria bianconera a 'San Siro', Ibrahimovic non c'era. Era a bordo campo, infortunato, ad assistere allo sfacelo causato da Federico Chiesa nella retroguardia milanista. E da gennaio ad oggi lo 'score' dello svedese, sotto porta, è sceso a soli 5 gol realizzati contro i 10 della prima metà della stagione.

Dal 13 febbraio scorso, giorno in cui il Milan perse a La Spezia, soltanto un gol. Ibrahimovic, in Juventus-Milan, è dunque chiamato a riprendere il filo interrotto con il gol. A lui il Diavolo chiede le reti necessarie ad agguantare la qualificazione in Champions League e il carisma idoneo a trascinare una squadra giovane verso l'ambito traguardo.

Il Milan manca in Champions dal 2014. Ibra, personalmente, non ci gioca dal 2018. Per far sì che entrambi tornino a sentire l'inno della competizione europea più bella, servirà che Ibrahimovic, da Juventus-Milan, torni quello devastante della squadra che ha dominato la prima parte di campionato.

L'attaccante, insomma, che segnava di media due reti a partita. Lo scontro diretto con Cristiano Ronaldo non potrà far altro che stimolarlo ulteriormente. La missione torinese, d'altronde, rientra nelle sfide che piacciono tanto a Zlatan. Il Milan non ha mai vinto, in campionato, all'Allianz Stadium contro la Juventus.

Più in generale, il Diavolo non passa nella Torino bianconera dal 2011: Juventus-Milan 0-1, gol di Gennaro Gattuso con Ibra in campo a festeggiare con i compagni, ma al 'Delle Alpi'. Che sia di buon auspicio per i colori rossoneri.