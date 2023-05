Juventus-Milan, Giroud sempre decisivo: stagione da record

Giroud al Milan, che numeri!

Con Ibrahimovic ai box e Origi che non ha mai convinto, Giroud è sempre stato in campo. Arrivato per 1,5 milioni di euro dal Chelsea. Un affare. Un grande affare di Paolo Maldini. I suoi numeri sono da applausi. Dal 2021 in Serie A ha giocato con la maglia rossonera 91 gare. Ha segnato 38 reti. Ha realizzato 10 assist. Con Rafael Leao ha formato una coppia gol. Di quelle che fanno la differenza. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di rinnovargli il contratto per un’altra stagione. A cifre alte: 3,5 milioni di euro più bonus. LEGGI ANCHE: Milan, possibile sfida con la Lazio per un ex Juventus