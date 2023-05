Juventus-Milan, Giroud gol Champions: solo reti pesanti

Giroud fondamentale

L’aveva detto, prima di cominciare: «Il destino è nelle nostre mani: siamo carichi e motivati». È stato di parola, Oli. Inter, Napoli, Roma, Lazio: dal suo arrivo in Italia, non aveva ancora segnato alla Juventus. Ora si. Un primato però già ce l’aveva: è il giocatore più vecchio — compirà 37 anni il prossimo 30 settembre — ad aver segnato almeno 10 gol nei cinque maggiori campionati europei. Ora è a quota 12 in campionato, ai quali vanno aggiunti i 5 in Champions. Gli anni passano, ma Giroud resta decisivo per il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, possibile sfida con la Lazio per un ex Juventus