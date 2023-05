Juventus-Milan, Diavolo in Champions League con 90′ di anticipo se …

Qualora Roma (60 punti) e/o Atalanta (61) vincessero al 'Franchi' e a 'San Siro', a quel punto il Milan (64 punti), dovrebbe vincere allo 'Stadium' contro la Juventus domani sera per qualificarsi in Champions con 90' di anticipo. Così facendo, non potrebbe essere più rimontato dai giallorossi, e, nel caso di arrivo a pari punti con i bergamaschi, avrebbe gli scontri diretti a favore (1-1 e 2-0).

Nel caso, invece, di arrivo a pari punti a quota 67 con le due squadre nerazzurre, la classifica avulsa reciterebbe Milan 7, Inter 6 e Atalanta 4. Nell'eventualità, invece, in cui Roma e Atalanta non vincessero oggi e prendessero al massimo un pareggio, basterebbe un pari anche ai rossoneri in Juventus-Milan. La Roma, infatti, arriverebbe al massimo a quota 64 punti, non raggiungendo più il Milan (già a 65 con una X domani sera allo 'Stadium').

E l'Atalanta, che arriverebbe al massimo a quota 65, quindi al pari dei rossoneri, come visto sarebbe in svantaggio negli scontri diretti con la formazione di Pioli. I calcoli, insomma, vedono il Milan favorito per l'approdo in Champions League, anche con una giornata di anticipo. L'importante, però, sarà disputare una grande gara contro la Juve per chiudere la contesa e i giochi il prima possibile. Milan, il consiglio di Balotelli a Leao >>>