Juventus-Milan, Abraham alla ricerca del gol: sarà il titolare

Come scrive 'Tuttosport', la stagione di Tammy Abraham al Milan è fatta di alti e bassi. Tutto questo con un futuro per nulla sicuro e tutto da scrivere, visto che è arrivato in prestito secco dalla Roma che al suo posto ha ottenuto Saelemaekers. I giallorossi sarebbero decisi nell'acquistare il belga fin dà subito, i rossoneri sarebbero meno convinti sull'inglese. Riflette e osserva, visto che in attacco sta pensando a Rashford e in estate potrebbe arrivare almeno un altro attaccante.