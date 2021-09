Juventus-Milan 1-1, Rebic come Ibra: altro che centravanti di scorta

Ante Rebic ha pareggiato i conti in Juventus-Milan 1-1 di ieri sera. Il croato non ha fatto rimpiangere il grande assente Zlatan Ibrahimovic

Daniele Triolo

Ante Rebic, attaccante rossonero, ha pareggiato i conti al 76' di Juventus-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 1-1 all'Allianz Stadium di Torino. E 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al croato, che, nelle ultime gare, non ha fatto rimpiangere l'assenza di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud.

Finché Rebic sarà quello visto ieri, infatti, il Diavolo potrebbe anche permettersi di fare a meno dello svedese e del francese. Attaccante anomalo, l'ex Eintracht Francoforte, che non è un vero e proprio centravanti di ruolo, né una vera e propria seconda punta né un esterno. Ma fa bene in tutte e tre le posizioni quando viene chiamato in causa da mister Stefano Pioli.

Nelle sue prime due stagioni con la maglia rossonera, Rebic ha iniziato a carburare da gennaio in poi. Stavolta, invece, pur non avendo colpito nelle amichevoli estive, ha iniziato l'annata alla grande. Due assist contro la Lazio, gol in Champions League a Liverpool, ieri gol importante, pesante, in Juventus-Milan. Rebic è un'arma letale che ha segnato 4 reti in 6 gare contro i bianconeri e che, allo 'Stadium', ha lasciato il segno per la seconda volta in pochi mesi.

Sembrano passati secoli dall'espulsione rimediata nella semifinale di ritorno in Coppa Italia nel 2020. Rebic, ormai, è una certezza di questo Milan secondo la 'rosea'. Dietro alla guida esperta del croato, stanno maturando, in zona-gol, Alexis Saelemaekers ma soprattutto Brahim Díaz e Rafael Leao. Non avrà la classe e lo 'score' di Ibra o Giroud, ma Rebic, davvero, è uno che non teme alcun confronto.

In Juventus-Milan, battagliando con Giorgio Chiellini, alla fine ha avuto la meglio. E, svettando di testa sull'angolo di Sandro Tonali, anticipando l'ex Manuel Locatelli, ha consegnato al Diavolo un risultato importante per il prosieguo del campionato e della stagione.