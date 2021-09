Juventus-Milan 1-1, la moviola: Doveri, mancano tre ammonizioni

La moviola di Juventus-Milan 1-1 dell'Allianz Stadium. Gestione ok dell'arbitro Daniele Doveri di Roma 1. Ma manca qualche cartellino ...

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha analizzato, alla moviola, la partita Juventus-Milan, big match della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 terminato 1-1 ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. L'arbitro della sfida, il signor Daniele Doveri della sezione A.I.A. di Roma 1, ha rimediato un bel 6,5 in pagella dalla 'rosea'.

Questo perché, nel suo debutto stagionale, Doveri ha scelto volontariamente di non punire ogni contatto, sportellata o 'spezzone di battaglia'. Non sono emerse, al contempo, nella moviola di Juventus-Milan, situazioni che, in campo, avrebbero potuto essere sanzionate con un calcio di rigore. Doveri ha valutato contatti, intensità e momenti di gioco nella maniera corretta.

Al 5', la palla sbuca all'improvviso sugli sviluppi di un calcio d'angolo e finisce sul braccio di Ante Rebić (Milan), che salta appena dietro Giorgio Chiellini (Juventus). Non c'è penalty. Al 19', niente di sanzionabile nel contatto tra lo stesso Chiellini ed il rossonero Alessio Romagnoli nell'area milanista. Quindi, al 31', è Adrien Rabiot (Juventus) che, in area di rigore avversaria, colpisce il difendente Fikayo Tomori (Milan) al polpaccio e non il contrario.

Infine, al 32' lo juventino Leonardo Bonucci non trattiene il rossonero Rafael Leão ed è giudicato di lieve entità, al 59', il contatto tra Chiellini e Brahim Díaz (Milan) nell'area di rigore bianconera. Insomma, in tutti questi episodi che avrebbero potuto suscitare qualche dubbio, il fischietto romano ha visto bene e deciso per il meglio. Gli unici due cartellini gialli sono arrivati per Paulo Dybala e Sandro Tonali, uno per parte dunque, dopo un alterco in mezzo al campo.

Ad essere proprio pignoli, analizzando la moviola di Juventus-Milan, mancherebbero, però, tre ammonizioni: al 22' per Rodrigo Bentancur (entrata su Tonali), al 37' per Romagnoli per una scivolata su Juan Cuadrado e nel finale per Moise Kean, che tenta di portarsi al tiro aggiustandosi il pallone con un braccio.