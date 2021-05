Juventus-Milan 0-3, la moviola: “Ok Valeri, ma VAR decisivo sul rigore”

La moviola di Juventus-Milan 0-3, posticipo della 35^ giornata di Serie A svoltosi all'Allianz Stadium. Il VAR salva Paolo Valeri sul penalty

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la moviola di Juventus-Milan 0-3, posticipo della 35^ giornata di Serie A dell'Allianz Stadium. L'arbitro del match, Paolo Valeri, ha rimediato un 6 in pagella. Per la 'rosea', il direttore di gara romano ha saputo tenere la partita, usando poco, però, i cartellini nel primo tempo.

Manca, per esempio, un giallo ad Adrien Rabiot (Juventus) per un fallo su Theo Hernández (Milan) al 21'. La moviola si infiamma nel finale della prima frazione di gioco, quando Brahim Díaz porta in vantaggio i rossoneri. Non c'è fallo di mano del fantasista andaluso sul controllo effettuato poco prima di scoccare il tiro vincente. Vede bene Valeri, lo conferma il check del VAR.

Al 53' ammonito Federico Chiesa, che in realtà scivola travolgendo involontariamente Davide Calabria. Al 56' l'episodio più significativo, dal punto di vista della moviola, di Juventus-Milan. Valeri, infatti, non vede il tocco di braccio di Giorgio Chiellini, in area di rigore, sulla conclusione a rete di Brahim Díaz. Al VAR Gianpaolo Calvarese lo richiama e l'arbitro, giustamente, corregge la propria opinione.

Manca, poi, un altro cartellino giallo alla Juventus: Juan Cuadrado va dritto sul solito Theo Hernández, fermando un'azione potenzialmente pericolosa del Milan. Infine, visto il metro utilizzato durante la partita, per 'La Gazzetta dello Sport' sembra esagerata l'ammonizione ad Alexis Saelemaekers (al 76' per un fallo su Chiesa): era diffidato, sarà squalificato per Torino-Milan di mercoledì.