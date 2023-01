Juventus, parte il casting: tra i nomi anche quello di Massara

Il Milan ha fatto un ottimo lavoro in queste ultime stagioni. Molto del merito va alla dirigenza rossonera formata da Frederic Massara e Paolo Maldini , che hanno lavorato per portare giovani talenti a Milanello. L'edizione odierna di Tuttosport parla del casting Juventus : tra i nomi ci sarebbe anche quello di Massara .

Juventus, Massara tra i candidati

La Juventus, si legge, sarebbe alla ricerca della nuova dirigenza per ripartire. Tra i molti nomi ci sarebbe anche quello di Frederic Massara: tra il dirigente del Milan e i bianconeri ci sarebbe già stato un contatto. Il fatto di avere un ottimo rapporto con Allegri potrebbe aiutare, ma su Massimiliano ci sarà da prendere una decisione per il futuro. Per Massara, si legge, dipenderà dalle ambizioni dello stesso dirigente, finora rimasto sempre un passo indietro. Nella Juventus avrebbe un ruolo più ampio e da protagonsita.