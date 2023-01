Juventus, novità sull’esclusione dall’Europa: il retroscena

In seguito all'emissione del dispositivo da parte della Corte d'Appello in merito al caos plusvalenze che riguarda la Juventus, stanno emergendo alcune novità a tale proposito. Sembrerebbe infatti che anche la UEFA sia rimasta sorpresa dalla sentenza sui bianconeri e questo potrebbe rappresentare uno scoglia in ottica coppe europee per il 2023/2024.