Juventus, l’eliminazione dalla Champions potrebbe costare cara ad Allegri

L'eliminazione in Champions League della Juventus potrebbe costare cara a Massimiliano Allegri, a rischio dopo il netto ko negli ottavi

Situazione certamente difficile quella in casa Juventus , con l'eliminazione dalla Champions League contro il Villarreal che potrebbe pesare come un macigno sul futuro della stagione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le perplessità della società bianconera sono legate soprattutto alla gestione dei cambi e ai tantissimi infortuni patiti in stagione dai torinesi.

A pagare, oltre allo staff tecnico, potrebbe essere Massimiliano Allegri: il tecnico, che resterà in panchina fino alla fine della stagione, potrebbe non essere confermato in vista del prossimo anno.