Juventus, dopo Pirlo possibile arrivo anche di Braida in società

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Gran ribaltone, ieri pomeriggio, in casa Juventus: il club di Corso Galileo Ferraris, infatti, ha sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra bianconera Maurizio Sarri, per il quale, dunque, ha pesato l’eliminazione in Champions League subita dall’Olympique Lione.

Al posto del tecnico toscano, la dirigenza della Juventus ha deciso di promuovere, immediatamente, dopo appena un’amichevole disputata, Andrea Pirlo, ex calciatore bianconero dal 2011 al 2015, il quale, il 31 luglio scorso, era stato nominato allenatore della compagine Under 23 della ‘Vecchia Signora‘.

Pirlo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022: è lui il prescelto per guidare il nuovo corso della Juventus. Come riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il vice di Pirlo nella sua nuova avventura bianconera sarà Roberto Baronio, con il match analyst Antonio Gagliardi in arrivo dalla Nazionale Italiana e, forse, nel suo staff ci sarà anche Alessandro Matri.

Così come Pirlo e Matri, però, secondo il quotidiano generalista potrebbe esserci anche un altro ex rossonero pronto ad entrare nella Juventus: si tratta di Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, visto che i cambiamenti riguardanti Fabio Paratici e la promozione di Federico Cherubini potrebbero essere soltanto rinviati alla fine di questa sessione di calciomercato.

